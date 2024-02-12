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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Льготы для фактических вдов участников СВО коснутся также гражданских

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о возможности признать супругами лиц, проживавших с погибшим или пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но не зарегистрировавших официально брак, будет распространяться и на гражданских лиц. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Это не только военнослужащие, но и те лица, которые силой обстоятельств оказались в зоне СВО", - сказал Крашенинников журналистам, отвечая на вопрос, подпадут ли под действие закона гражданские лица.

Он добавил, что законопроект предусматривает судебную процедуру для установления факта брачных отношений в случае смерти или признания безвестно отсутствующим одного из лиц, участвовавших в СВО.

Судебное решение об установлении факта брачных отношений будет указывать момент их возникновения.

Установленные в судебном порядке брачные отношения будут являться браком. Они будут признаны законными, что дает "фактической" супруге или супругу право наследования и доступ к социальным и другим льготам в соответствии с действующим законодательством, отметил Крашенинников.

По его словам, принятие законопроекта позволит защитить интересы членов "фактической" семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции, обеспечить членам семьи финансовую поддержку от государства.

Согласно предложенным изменениям, для установления факта нахождения в брачных отношениях требуется совместное проживание не менее трех лет или не менее одного года, в случае, если есть ребенок, и ведение общего хозяйства.

Предлагается придать обратную силу положениям законопроекта, то есть они будут применяться к установлению факта брачных отношений, возникших до дня вступления в силу положений законопроекта.

Авторы законопроекта № 539969-8 - Павел Крашенинников, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Андрей Турчак Павел Крашенинников Госдума СВО
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