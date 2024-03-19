Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах российского посольства и передал ему дипломатическую ноту о том, что обладающий дипломатическим статусом сотрудник посольства объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает BNS со ссылкой на эстонский МИД.

Представителя посольства при передаче ноты проинформировал, что Эстония "не намерена терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии". По утверждению МИД, против безопасности Эстонии ведутся "гибридные операции", которые "должны прекратиться".

Хроника 15 апреля 2021 года – 19 марта 2024 годаДипломатическое противостояние
Эстония МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На аварийный рудник в Приамурье планируется направят насосы для откачки жидкого грунта

На аварийный рудник в Приамурье планируется направят насосы для откачки жидкого грунта

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings
Военная операция на Украине

Украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Лисичанске

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Кремль переадресовал в кабмин вопрос о компенсациях НПЗ, пострадавшим от дронов

Военная операция на Украине

Девять снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

ФАС сообщила, что участников СВО и их родных будут приоритетно подключать к газу

Аэропорт Ставрополя экстренно прервал работу для ремонта взлетной полосы

Корвет ТОФ провел учение по борьбе безэкипажными катерами в Японском море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });