Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах российского посольства и передал ему дипломатическую ноту о том, что обладающий дипломатическим статусом сотрудник посольства объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает BNS со ссылкой на эстонский МИД.

Представителя посольства при передаче ноты проинформировал, что Эстония "не намерена терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии". По утверждению МИД, против безопасности Эстонии ведутся "гибридные операции", которые "должны прекратиться".