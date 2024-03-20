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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Прокуроры проследят за соблюдением прав эвакуируемых белгородских детей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов, в которые вывозят детей из Белгородской области, взять на личный контроль соблюдение их прав в местах размещения, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования.

"Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. В рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым", - заявили в Генпрокуратуре.

В регионах обеспечена работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов, на местах организованы "горячие линии".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с участившимися обстрелами из региона вывезут примерно 9 тысяч детей, чьи родители об этом попросили. Детей будут вывозить из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта из региона вывезут 1200 детей.

Игорь Краснов Вячеслав Гладков Белгород Генпрокуратура Белгородская область
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