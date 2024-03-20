Прокуроры проследят за соблюдением прав эвакуируемых белгородских детей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов, в которые вывозят детей из Белгородской области, взять на личный контроль соблюдение их прав в местах размещения, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования.

"Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. В рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым", - заявили в Генпрокуратуре.

В регионах обеспечена работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов, на местах организованы "горячие линии".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с участившимися обстрелами из региона вывезут примерно 9 тысяч детей, чьи родители об этом попросили. Детей будут вывозить из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта из региона вывезут 1200 детей.