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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Дополнительные буровые установки доставят к завалу на "Пионере" в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Станок подземного бурения планируется доставить на рудник "Пионер" в Амурской области, где в шахте заблокированы 13 человек, планируется также доставка дополнительной установки из Кузбасса, сообщает МЧС России.

"Для оптимизации работ прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения. Кроме того, в ближайшее время будет доставлен станок подземного бурения, который позволит еще больше ускорить производство работ и пройти в разные точки рудника для определения всех возможных мест нахождения людей", - говорится в сообщении.

В РоссииМЧС опровергло слухи о сигналах от оказавшихся под завалом приамурских горняковЧитать подробнее

Специалисты уже пробурили с поверхности в горные выработки более 70 метров первой разведочной скважины. Производится монтаж второго бурового станка.

Чтобы не допустить повторный прорыв горной массы и воды в горную выработку шахты, горноспасатели продолжают возведение водоупорных перемычек, ведут постоянный мониторинг чаши карьера, контролируют уровень воды и ведут подсчет количества горной массы, которая накапливается в карьере. Все это позволяет обеспечивать безопасность работы спасателей.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

Амурская область МЧС Пионер
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