Пожарные остановили распространение огня в здании Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня в здании Crocus City Hall, но крыша пока горит, передает с места событий корреспондент "Интерфакса".

По его словам, в данный момент видны языки пламени и на верхних этажах здания.

Вечером 22 марта перед началом мероприятия в концертном зале в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу в Crocus City Hall.

По предварительной информации, в результате теракта в Crocus City Hall на данный момент имеются сведения о 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.