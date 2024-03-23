Бригады реаниматологов и хирургов ФМБА России работают в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На месте теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске работают бригады реаниматологов, хирургов и психологов Федерального медико-биологического агентства России, сообщили в ФМБА.

"Бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА России работают в составе оперштаба на месте теракта в Крокус Сити", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Ранее в ФМБА заявили, что все пострадавшие полностью обеспечены компонентами крови.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт)