Часть пострадавших в Crocus City Hall переведут в федеральные клиники

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшие при теракте в подмосковном Crocus City Hall, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии, будут переведены в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Часть пациентов, наиболее тяжелых, будут переведены в федеральные клиники", - сказал министр журналистам.

По его словам, специалисты из федеральных медицинских центров выехали в лечебные учреждения Москвы и Подмосковья, проводится совместное консультирование, дообследование пострадавших.

Глава Минздрава сообщил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим завершена, в настоящее время врачи стабилизируют состояние пациентов.

"Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим", - отметил он.

Ранее Мурашко сообщил, что 115 человек госпитализированы после теракта в Красногорске Московской области, пятеро из них - дети; 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.