К тушению пожара в Crocus City Hall привлечены 477 человек и 183 единицы техники

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожар в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье тушат 477 спасателей, задействовано 183 единицы техники, сообщает в субботу утром главк МЧС РФ по Московской области.

"Всего привлекается: 477 чел. и 183 ед. техн., в том числе от МЧС России 192 чел., 79 ед. техн.", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Московской области заявил, что пожар в Crocus City Hall практически ликвидирован, продолжаются пролив конструкций и разбор завалов. Над зрительным залом, где, судя по всему, был эпицентр возгорания обрушилась крыша.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал, что после теракта госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.