Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о четырех пострадавших в результате вечернего обстрела Белгорода и пригорода.

Он уточнил, что двое мужчин и женщина с различными ранениями и травмами доставлены в городскую больницу № 2. "Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор.

По его данным, в Белгороде в результате воздушной атаки различные повреждения получили 22 квартиры, семь многоквартирыных домов, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении над Белгородской областью 22 украинских реактивных снарядов системы Vampire.