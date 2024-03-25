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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

В РФ актуализируют паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает необходимым актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей после теракта в концертном зале Crocus City Hall.

"С учетом значительного повышения уровня террористических угроз органам исполнительной власти субъектов необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей", - сказал Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall.

"Мы сейчас, в ближайшее время это сделаем", - подчеркнул он.

Краснов напомнил, что паспорт безопасности объекта должен актуализироваться не реже одного раза в три года. В соответствии с законодательством одним из оснований актуализации паспорта является требование к защищенности, изменение угроз в отношении мест массового пребывания людей.

"Паспорт безопасности объекта был утвержден 17.12.2018 года, до настоящего времени не актуализировался. И имеющиеся террористические угрозы в нем, к сожалению, не учтены", - уточнил генпрокурор.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, порядка 200 пострадали.

На следующий день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Crocus City Hall Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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