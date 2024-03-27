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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:38

Около 2,5 тыс. детей вывезены из Белгородской области из-за обстрелов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Детей из Белгородской области вывозят в другие российские регионы в связи с оперативной обстановкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Напомню, что почти 2,5 тыс. ребят мы уже проводили в Пензенскую, Тамбовскую, Калужскую, Астраханскую, Самарскую и Московскую области, а также в Краснодарский край и Республику Коми. На этой неделе отправляем новые группы детей в оздоровительные лагеря Липецкой, Тульской, Нижегородской и Тверской областей, Дагестана, Карачаево-Черкесии, ХМАО, Санкт-Петербурга, ЯНАО и Ставропольского края - всего более 5,4 тыс. мальчишек и девчонок", - сообщил глава региона в соцсетях.

Также, по его информации, по линии министерства спорта Белгородской области в другие регионы уже отправились более 200 детей, к отъезду готовятся еще 980 юных спортсменов.

"На следующей неделе планируем проводить еще четыре группы детей - в Ленинградскую, Ульяновскую, Вологодскую и Кировскую области", - добавил Гладков.

С 11 марта территория Белгородской области, включая областной центр, подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагается разместить в регионах порядка 9,5 тыс. белгородских детей.

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