Пустот под третьей скважиной на месте ЧП на руднике в Приамурье не обнаружили

Спасательная операция на руднике "Пионер" в Амурской области Фото: Пресс-служба губернатора Амурской области/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пространство горной выработки на руднике "Пионер" (входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК) в Амурской области, над которой в рамках спасательной операции пробурили разведывательную скважину, оказалось заполнено пульпой.

"Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом", - говорится в сообщении МЧС России.

Ранее, при бурении первой скважины, на 243 метре удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Специалисты приняли решение о бурении до 320 метров, в настоящее время пробурено 289 метров.

Вторая скважина находится на отметке 214 метров. По расчетам, для выхода в горную выработку ее предстоит пробурить до глубины 243 метров.

Не останавливается и бурение четвертой скважины повышенной точности в горные выработки. Уже пробурено 232 метра из 350.

О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно. В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в руднике находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

Рудник "Пионер" - крупное золотодобывающее предприятие, добыча по итогам 2023 года превысила 4 тонны