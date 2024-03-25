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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

МЧС сообщило об обнаружении воды в шахте на руднике "Пионер" в Приамурье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Разведка шахты через первую скважину на руднике "Пионер" в Амурской области, где идут работы по спасению 13 заблокированных горняков, выявила наличие воды, сообщает МЧС России в понедельник.

"Вчера при бурении скважины на 243 метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода. Подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран", - говорится в сообщении.

Продолжается бурение трех других разведочных скважин. Силами горноспасателей МЧС России организован круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды.

На руднике также продолжаются работы по подготовке участка для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой. Он позволит осушить карьер, что предотвратит просачивание воды в подземные горные выработки.

"Сейчас основная задача - при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", - отметили в МЧС.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Амурская область МЧС РФ
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