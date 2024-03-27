Следствие попросило суд арестовать замглавы ФТС Елену Ягодкину

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Согласно картотеке суда, Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О задержании Ягодкиной стало известно во вторник.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, у Ягодкиной был проведен обыск, после чего ее доставили на допрос.

Согласно сайту ФТС, 48-летняя Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. На должность замруководителя ФТС назначена была 13 сентября 2019 года. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы.