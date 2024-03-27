Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Он освобожден от наказания в виде лишения свободы в связи с фактическим отбытием

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил 5 лет и 4 месяца колонии бывшему заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову по уголовному делу о растрате и коррупции и освободил его за отбытием срока, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Тихонову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. (...) Освободить Тихонова от наказания в виде лишения свободы в связи с фактическим отбытием", - огласила приговор судья Елена Каракешишева.

От лишения свободы суд освободил Тихонова с учетом времени его нахождения под стражей из расчета: день в СИЗО - за полтора дня в колонии общего режима.

Кроме того, суд назначил Тихонову штраф в виде 500 млн рублей и на 14 с половиной лет запретил ему занимать должности на госслужбе, лишил экс-замминистра наград - Ордена Почета и Ордена Дружбы.

Также суд конфисковал 122 млн рублей, полученных Тихоновым в качестве взятки, и взыскал с экс-чиновника 272 млн рублей по иску Минэнерго о возмещении ущерба.

Имущество Тихонова - денежные средства, в том числе в валюте, объекты роскоши и недвижимости, в том числе во Франции - суд конфисковал в доход государства в счет исполнения наказания в виде штрафа, а также для исполнения приговора в части удовлетворения гражданского иска Минэнерго.

Другие шесть фигурантов дела Тихонова получили по приговору условные сроки со штрафами.

Тихонов признан виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), остальные фигуранты, в зависимости от роли каждого - в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное дело

По версии следствия, в 2014-2016 годах Тихонов похитил 175 млн из 607 млн рублей, выделенных "Российскому энергетическому агентству" (РЭА) Минэнерго России, которое он возглавлял, для создания государственной информационной системы ТЭК России (ГИС ТЭК). За обеспечение заключения контракта Тихонов получил взятку в $580 тыс. от руководства компании "Ланит", посчитало следствие.

Кроме того, согласно фабуле, Тихонов похитил 97 млн рублей при реализации контрактов на поставку ГИС ТЭК различного оборудования, за что, как установило следствие, получил взятку в 77 млн рублей от руководства компаний, выполнявших работы по соответствующим соглашениям.

Тихонов был задержан в сентябре 2020 года и с санкции суда помещен в СИЗО. Вину он не признал.

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