В Думе отложили обсуждение повышения порога страхования банковских вкладов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку решил отложить рассмотрение законопроекта о повышении порога страхования банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн рублей до получения дополнительной информации о том, нужно ли на него заключение правительства или нет.

Законопроект № 565438-8 в феврале в Думу внесла группа депутатов от ЛДПР. Документ был представлен вместе с письмом из аппарата правительства, в котором говорилось, что после внесения законопроекта в Госдуму и его поступления в правительство официальный отзыв на него будет подготовлен и направлен в установленном порядке.

Правовое управление Госдумы, чей отзыв необходим для продолжения рассмотрения законопроекта, отметило, что документ ЛДПР не соответствует регламенту парламента: законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства.

В заключении правового управления отмечается, что выплаты возмещения по вкладам осуществляются из фонда обязательного страхования вкладов, принадлежащего Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Этот фонд формируется в том числе за счет средств федерального бюджета. "С учетом изложенного реализация положений проекта может привести к увеличению такого возмещения и потребовать дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета и направленных на формирование указанного фонда в целях финансирования возмещения по вкладам", - говорилось в заключении правового управления.

Комитет по финансовому рынку 27 марта решил, что связи с тем, что позиция аппарата правительства, изложенная в представленных к указанному законопроекту материалах, не соотносится с позицией правового управления аппарата Госдумы, следует отложить рассмотрение законопроекта до получения дополнительной информации о необходимости, либо об отсутствии необходимости получения заключения правительства.

Вопрос повышения суммы страховки по вкладам неоднократно поднимался в Госдуме. В конце января Госдума отклонила проект закона (№ 219700-8) о повышении возмещения по вкладам до 3 млн рублей, документ был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области. Авторы в пояснительной записке напоминали, что размер в 1,4 млн рублей был установлен в 2014 году, а санкции и события весны 2022 года привели к изменениям, свидетельствующим о необходимости пересмотра размера данного возмещения. В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку на данную инициативу говорилось, что принятие законопроекта может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов, увеличению ставок страховых взносов для банков.