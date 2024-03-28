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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Глава Северо-Восточного управления Росавиации задержан по обвинению в коррупции

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Северо-Восточного межрегионального территориального управления (СВ МТУ) Росавиации задержан по обвинению в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщило следственное управление СКР по Магаданской области.

Фигуранту уже предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения), а также частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Следствие полагает, что таким образом фигурант незаконно получил более 1 млн рублей.

Также, как считают следователи, с июня 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемый неоднократно присваивал вверенные ему средства, представляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о понесенных командировочных расходах.

Следователи при содействии сотрудников управлений МВД и ФСБ России по Магаданской области провели обыски по местам жительства и работы обвиняемого, в ходе которых изъяты документы.

Суд рассматривает ходатайство следователя об аресте обвиняемого.

На сайте СВ МТУ Росавиации сообщается, что управлением с ноября 2021 года руководит Алексей Радюк.

Росавиация Магаданская область Алексей Радюк
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