Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О призыве в апреле - июле 2024 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву". Указ размещен в воскресение на портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", - говорится в указе.

"Осуществить в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - указано в документе.

Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям указом поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

По официальным данным, в ходе осеннего призыва на срочную службу в армию (1 год) направили 130 тыс. новобранцев.

В рамках весенней призывной кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, в войска на срочную службу отправили 147 тыс. человек.

Российские военные заявляли, что солдат-срочников не посылают в зону специальной военной операции на Украине.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", - заявил на брифинге в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сообщил он.

По словам Цимлянского, начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 15 апреля. "Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев", - сказал он.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию. Как сообщалось, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.

1 января также вступил в силу подписанный в сентябре 2023 года президентом РФ указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.