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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Что произошло за день: воскресенье, 31 марта

Указ о весеннем призыве в армию, половодье в 22 регионах, трое задержанных в результате КТО в Махачкале и Каспийске

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Призвать должны 150 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

- В Дагестане задержали троих преступников, планировавших теракты. Пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. В Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции.

- МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах. В Алтайском крае в зоне подтопления оказались 478 жилых домов и 943 приусадебных участка.

- Женщина погибла в результате обстрела села Дунайка в Белгородской области.

- Король Великобритании Карл III принял участие в пасхальной службе в Виндзоре - это первое появление монарха на публике с того момента, как стало известно о выявленном у него раке. Принцесса Уэльская Кэтрин не присутствовала на службе: ранее сообщалось, что ей предстоит профилактический курс химиотерапии.

- Австралийский боксер Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере. Он уступил Себастьяну Фундоре из США в поединке в Лас-Вегасе.

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