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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

Правительству поручено повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза, она должна составить не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Это одно из перечня поручений, сформулированных по итогам послания Федеральному Собранию. Перечень опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, предусмотрев рост МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - говорится в поручении.

Первый доклад правительства по выполнению этого поручения должен быть представлен до 15 марта 2025 года, далее - доклады должны делаться раз в полгода.

Владимир Путин Правительство
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