Следствие попросило об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ просит суд арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в комплексе Crocus City Hall - мужчину, который перевел деньги для проживания нападавших.

Следствие ходатайствует об аресте Якубджони Юсуфзоды, заявили в СКР в понедельник.

По данным СКР, "за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов".

Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам", - заявили в СК.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий после ЧП день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.