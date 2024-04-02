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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Путин назвал приоритеты в работе правоохранительных органов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные органы должны уделить особое внимание нейтрализации криминальных синдикатов, которые носят трансграничный характер и действуют совместно с зарубежными спецслужбами и экстремистскими структурами. Он заявил об этом на коллегии МВД.

"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", - сказал он.

Он подчеркнул, что иногда речь идет о криминальных синдикатах, которые носят трансграничный характер и "действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур". "Такие криминальные сообщества завязаны на торговле людьми, незаконном обороте оружия, финансовых и киберпреступлениях, наркотрафике", - сказал президент.

В России, продолжил он, в последнее время наблюдается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. "МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли", - сказал Путин.

Также на этом заседании он потребовал от силовых структур не допустить легализации диверсантов в новых российских регионах.

"В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3,2 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации. Прошу органы внутренних дел эту работу последовательно продолжать - внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими, часто утраченными, документами", - заявил он.

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