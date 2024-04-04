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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В Москве уволен начальник отдела полиции Коммунарки

Это произошло на фоне расследования уголовного дела об организации незаконной миграции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Новой Москве из органов внутренних дел уволили начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева, еще один сотрудник отстранен от исполнения обязанностей на время проверки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Если вина второго сотрудника подтвердится, он будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, сказали "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Тургенева по подозрению в организации незаконной миграции в составе организованной преступной группы. Вместе с ним был задержан еще один сотрудник.

МВД Москва Новая Москва Андрей Тургенев Коммунарка
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