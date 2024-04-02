Что произошло за день: вторник, 2 апреля

Атака беспилотников в Татарстане, взрывчатка в иконах и обновление подходов к миграционной политике

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром во вторник дроны атаковали предприятия в Татарстане: в Нижнекамске и Елабуге. В Елабуге пострадали 13 человек. В Нижнекамске обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. В Минобороны Казахстана опровергли сообщения о том, что эти БПЛА якобы были запущены с территории страны.

- Главкомом ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев. Новым командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук.

- В Псковской области перекрыт контрабандный канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари. Взрывчатка должна была быть доставлена в Москву, сообщил задержанный в рамках этого дела. По оценке эксперта, массы изъятого гексогена достаточно "для подрыва пятиэтажного жилого дома".

- Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России. Организаторы должны понимать, что терроризм является обоюдоострым оружием, заявил он. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, президент потребовал не допустить легализации диверсантов в новых российских регионах.

- Президент РФ потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике. В свою очередь глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в минувшем году из России было выдворено около 110 тыс. нелегальных мигрантов. Ведомство также начало создание цифрового профиля иностранца в целях контроля за миграцией. Также разработан законопроект, обязывающий въезжающих в Россию иностранцев подписывать соглашение о лояльности.

- В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир". В ЦБ РФ заявляют, что Банк России ищет варианты использования карт платежной системы "Мир" за рубежом в условиях санкций.

- Российские гребцы отказались от участия в отборе на ОИ. В федерации гребного спорта РФ подчеркнули, что положительного ответа не может быть, когда спортсменам предлагают участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями.