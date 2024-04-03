Губернатор Сахалина сообщил Путину о планах баллотироваться на новый срок

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении вновь баллотироваться на пост главы этого региона на выборах в сентябре и попросил поддержки.

На встрече с Путиным губернатор рассказал о социально-экономическом развитии Сахалинской области и попросил содействия в реализации ряда проектов в регионе.

"В завершение я хотел бы сказать о том, что хотел бы просить благословения баллотироваться в этом году в сентябре на пост губернатора, как говорится - на ваше решение", - сказал Лимаренко.

Президент отметил, что в целом у губернатора многое получается и результаты очевидны. "Безусловно, еще очень много нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать", - сказал Путин.

Завершая беседу, Путин добавил, что работа в регионе идет хорошими темпами, и пожелал губернатору успехов.