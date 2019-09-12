Поиск

Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Инаугурация избранного губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко состоялась в четверг в Южно-Сахалинске, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Председатель облизбиркома Виктория Черкасова зачитала на церемонии постановление избирательной комиссии о признании состоявшимися и действительными досрочных выборов главы региона, прошедших 8 сентября.

Лимаренко принес присягу на Конституции РФ и Уставе Сахалинской области, пообещав "добросовестно выполнять обязанности губернатора региона". После этого Черкасова вручила ему удостоверение об избрании главой региона.

По итогам выборов губернатора 8 сентября 2019 года временно исполняющий обязанности главы региона Лимаренко, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, получил в свою поддержку 56,15% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 37,37%.

За его ближайшего соперника, кандидата от КПРФ, депутата Госдумы РФ Алексея Корниенко проголосовало 24,21% избирателей.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В связи с этим в декабре 2018 года президент РФ назначил Лимаренко врио сахалинского губернатора. Затем в регионе объявили досрочные выборы.

Валерий Лимаренко Сахалинская область Южно-Сахалинск

Новости по теме

Новости

Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК

Штаб Навального сообщил об обысках у экс-кандидата в мэры Новосибирска Бойко

Замминистра МИД РФ Карасин назначен сенатором от Сахалинской области

Замминистра МИД РФ Карасин назначен сенатором от Сахалинской области

"Ведомости" сообщили о подготовке встречи у Путина по арктическому законопроекту

Одну из задержанных на акции в Улан-Удэ увезли в больницу из ОВД

Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими

Минкомсвязи сочло слишком большими штрафы по законопроекту о персональных данных

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

Что произошло за день: среда, 11 сентября

Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');