Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Инаугурация избранного губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко состоялась в четверг в Южно-Сахалинске, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Председатель облизбиркома Виктория Черкасова зачитала на церемонии постановление избирательной комиссии о признании состоявшимися и действительными досрочных выборов главы региона, прошедших 8 сентября.

Лимаренко принес присягу на Конституции РФ и Уставе Сахалинской области, пообещав "добросовестно выполнять обязанности губернатора региона". После этого Черкасова вручила ему удостоверение об избрании главой региона.

По итогам выборов губернатора 8 сентября 2019 года временно исполняющий обязанности главы региона Лимаренко, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, получил в свою поддержку 56,15% голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 37,37%.

За его ближайшего соперника, кандидата от КПРФ, депутата Госдумы РФ Алексея Корниенко проголосовало 24,21% избирателей.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В связи с этим в декабре 2018 года президент РФ назначил Лимаренко врио сахалинского губернатора. Затем в регионе объявили досрочные выборы.