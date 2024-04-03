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Мантуров отметил, что автопром пока не представил конкретных мер по индексации утильсбора

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство будет готово изучить вопрос о повышении утилизационного сбора на легковые автомобили в случае, если соответствующие предложения будут сформулированы отраслью, пока конкретных инициатив нет, заявил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Его спросили о перспективах повышения утильсбора в автопроме

"Мы должны изучить этот вопрос. Коллеги должны сформировать позицию отрасли, а дальше мы в министерстве, в правительстве будем рассматривать. Я слышал о том, что отрасль предлагает (проиндексировать утильсбор - ИФ), но хотел бы увидеть реальные конкретные предложения", - ответил он.

Последний раз индексация утильсбора проводилась в августе 2023 года. Ставка сбора на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя с 1 августа была индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на грузовики - в 1,7 раза, на LCV - в 2,5-3,4 раза.

О необходимости очередного повышения утильсбора в марте говорил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, мотивируя свою позицию активной экспансией китайских брендов.

"Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки - в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего, это автомобиль Lada Vesta", - говорил он.

В компании уточняли, что речь идёт о том, что китайские бренды предоставляют скидки, которые уже превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в Россию автомобиль - ИФ). Сложившаяся ситуация не стимулирует этих игроков локализовывать производство в России.

Денис Мантуров Максим Соколов АвтоВАЗ Минпромторг
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