ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Кубани

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили террористическую атаку в ночь на пятницу на Ейский район Краснодарского края, сообщает глава района Роман Бублик в своем телеграм-канале.

"По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить - Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района", - написал Бублик.

Он отметил, что разрушений на территории Ейского района нет.