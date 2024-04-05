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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Кубани

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили террористическую атаку в ночь на пятницу на Ейский район Краснодарского края, сообщает глава района Роман Бублик в своем телеграм-канале.

"По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить - Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района", - написал Бублик.

Он отметил, что разрушений на территории Ейского района нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВС РФ Краснодарский край Роман Бублик Ейский район
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