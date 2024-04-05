Опасность атаки дронов объявлена на территории двух областей РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Опасность атаки дронов объявлена в Курской и Воронежской областях, сообщили местные власти.

"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – написал в своем телеграм-канале курский губернатор Роман Старовойт.

Аналогичное предупреждение опубликовал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или МЧС России.