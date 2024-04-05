Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о единичности покушения на Чибиса

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о необходимости усилить охрану чиновников после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должны рассматривать соответствующие службы, которые дадут экспертную оценку произошедшему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Должны делать выводы соответствующие службы, специальные службы. Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый случай", - ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.

"Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", - подчеркнул он.

Пескова спросили, звонил ли Владимир Путин Чибису после покушения.

"Насколько мы знаем, он уже был прооперирован. Как только представится возможность, президент позвонит Чибису. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - ответил Песков.

На Чибиса напали с ножом вечером 4 апреля в Апатитах после его встречи с горожанами. Подозреваемый задержан. Губернатора прооперировали в Апатитах, он уже пришел в сознание.

Нападение расследуется по статье о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью потерпевшего (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК). Как сообщили в СК, на допросе задержанный сказал, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".