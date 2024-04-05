Губернатора Чибиса переведут лечиться в Мурманск

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который был ранен в Апатитах и затем прооперирован в Апатитско-Кировской центральной горбольнице, будет переведен для дальнейшего лечения в Мурманск, сообщил оперштаб региона.

"Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия", - сообщил замгубернатора - министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Чибиса хотят перевести в Мурманскую областную клиническую больницу.

Утром 5 апреля в Министерстве информационной политики Мурманской области сказали, что на тот момент перевод губернатора в Мурманск не обсуждался и что подобное решение едва ли будут анонсировать - из соображений безопасности.

Чибиса ударили ножом вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Подозреваемого в нападении задержали, это 42-летний местный житель Александр Быданов. Как сообщили в СК, на допросе он объяснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком". Расследование дела передали в центральный аппарат СК.