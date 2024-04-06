Эвакуированные в Орске жители за медпомощью не обращались

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 150 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после прорыва насыпной дамбы в городе Орске Оренбургской области, сообщил глава региона Денис Паслер.

"Главное - оперативно провести эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6500 мест. Пока в них размещены 147 человек, из них 52 ребенка", - приводит слова Паслера его пресс-служба.

Помощь медиков никому не понадобилась.

"За медицинской помощью никто не обращался. Жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике. ПВР обеспечены всем необходимым: водой, продовольствием и медикаментами", - сказал он.

На месте работают региональные и муниципальные службы, группировка РСЧС и МЧС - 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Все действия проходят планомерно, в штатном режиме.

"Сейчас бригады работают на восстановлении дамбы, которая обеспечивает безопасность города при прохождении паводка, поэтому объект необходимо восстановить в кратчайшие сроки. Все ресурсы для этого есть", - сказал Паслер.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.