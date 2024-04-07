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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ держит ситуацию в Оренбургской области на контроле, поставки питьевой воды в магазины области увеличены в несколько раз, сообщили в пресс-службе министерства.

"Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Минпромторг держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Оренбургской области, пострадавшей из-за подтоплений, использовать для питья и приготовления пищи кипяченую, бутилированную воду, а в местах подтопления - бутилированную воду.

Между тем прокуратура Оренбургской области выявила нарушения в области ценообразования на продукты первой необходимости в пострадавших от паводка районах области, сообщает надзорное ведомство.

В результате для "недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации" прокуроры ряда муниципалитетов, в том числе Оренбурга и Орска, объявили "юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, 48 предостережений о недопустимости нарушения законов".

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
Минпромторг Оренбург Роспотребнадзор Оренбургская область
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