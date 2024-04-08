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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Жителей еще одного поселка в черте Орска превентивно эвакуируют

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орска (Оренбургская область) объявили об эвакуации жителей еще одного поселка в черте города.

"Администрация города Орска приняла решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Не дожидаясь критической ситуации жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения", - сообщает мэрия в своем телеграм-канале.

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Людей ожидают автобусы, они доставят их в пункт временного размещения в местной школе.

Поселок Лесоторговый расположен на левом берегу реки Урал. От водоема его отделяет пляжная зона.

Как сообщалось, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Орск
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