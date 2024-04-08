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Эксперты при Госдуме предложили ввести растущую шкалу утильсбора в автопроме РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы выдвинул предложение о вводе поэтапно растущей шкалы утилизационного сбора в автопроме для защиты российского рынка от экспансии китайских брендов, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Глава компании Максим Соколов является председателем этого экспертного совета, на последнем заседании которого обсуждалось развитие российской автомобильной промышленности и автокомпонентной отрасли.

"Защитные барьеры на внутреннем рынке на сегодня недостаточны, чтобы стимулировать зарубежных автопроизводителей на переход от импорта готовых автомобилей в РФ к инвестициям в развитие производства в нашей стране", - отметил Соколов, процитированный в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Он констатировал, что с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка РФ в количественном выражении. "В денежном выражении ситуация еще более драматичная. "АвтоВАЗ", закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более 9%", - отметил глава компании.

В сообщении автопроизводителя говорится, что участники заседания экспертного совета поддержали "предложения, направленные на защиту российской автомобильной и компонентной отраслей". "В частности, выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств. Экспертное сообщество в рамках обсуждения на совете предложило установить поэтапно растущую шкалу утилизационного сбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей", - уточняет "АвтоВАЗ" в пресс-релизе.

Компания добавляет, что детализированные предложения экспертного совета в ближайшее время будут направлены в комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти.

Ранее Соколов неоднократно высказывался за поднятие планки утилизационного сбора на фоне растущей экспансии китайских брендов. В пресс-релизе, который "АвтоВАЗ" распространил в понедельник, глава компании констатирует, что авторынок Китая в прошлом году составил 26 млн машин (против 1 млн шт. в РФ - ИФ). Эффект масштаба, сетует Соколов, позволяет китайским брендам "предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский". "Могу привести пример одного из популярных в России китайских полноразмерных внедорожников, скидка на который в один из недавних периодов составляла 900 тыс. руб., что в три раза выше среднего размера утильсбора", - цитирует Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".

Как сообщалось, продажи "АвтоВАЗа" в РФ в I квартале 2024 года выросли на 42,5%, до 91 563 шт. План производства компании на этот год - 500 тыс. шт., продаж в РФ - около 450 тыс. шт.

АвтоВАЗ Максим Соколов Госдума
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