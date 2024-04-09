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Сброс воды с Сорочинского водохранилища в Оренбуржье снизился на четверть, приток - на 17,4%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сорочинское водохранилище сократило сброс воды до 300 кубометров в секунду, сообщает администрация Сорочинского округа Оренбургской области.

"На 8:00 сброс воды Сорочинским водохранилищем составляет 300 кубических метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее администрация сообщала, что на 17:00 понедельника сброс воды составлял 400 кубометров в секунду. Таким образом, показатель снизился на 25%.

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По данным властей округа, утром во вторник приток воды в водохранилище составил 380 кубометров в секунду, на 17:00 понедельника - 460 кубометров в секунду. Таким образом, приток сократился на 17,4%.

Свободная емкость водохранилища осталась без изменений - 9,42 млн кубометров.

В свою очередь администрация Беляевского района Оренбургской области сообщает, что сброс воды на Ириклинском водохранилище к утру вторника составил 1670 кубометров в секунду. В сравнении с показателями, которые приводила администрация вечером в понедельник (на 20:00), скорость сброса воды не изменилась.

При этом приток воды в это водохранилище составил 1680 кубометров в секунду, в то время как в понедельник вечером он составлял 1950 кубометров в секунду (скорость притока сократилась на 13,8% - ИФ).

Сорочинское водохранилище расположено в 402 км от устья реки Самары. Ириклинское водохранилище является крупнейшим водоемом Южного Урала.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Сорочинское водохранилище Оренбургская область
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