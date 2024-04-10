Временный железнодорожный переезд обустроят на месте ЧС в Вязьме

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожный переезд появится на месте обрушения Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Он соединит микрорайоны Московский, Юбилейный и поселок Вязьма-Брянская с центром города на период строительства нового путепровода.

Переезд будет расположен неподалеку от бывшего автомобильного моста.

В настоящее время автомобилистам предлагается альтернативный путь объезда через деревню Новый Ржавец, что удлиняет маршрут почти на 17 км.

Отмечается, что железнодорожники уже обустроили помещение модульного типа для дежурного по переезду. Далее предстоит уложить резинокордовое покрытие и установить шлагбаум. Управление шлагбаумом на первом этапе будет осуществляться в ручном режиме.

В начале мая переезд оборудуют автоматической световой и звуковой сигнализацией.

Мост рухнул 8 апреля. В результате один человек погиб, пятеро пострадали. Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение железнодорожных путей и сетей газоснабжения. Региональное управление Следственного комитета России возбудило дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Рухнувший мост был построен в 1980 году. Он соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.