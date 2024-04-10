Электроснабжение нарушено в ряде курских сел из-за обстрела

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду сообщил об обстреле Глушковского района.

"Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В результате повреждения линий электропередачи несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. В селах Карыж и Дроновка, а также в деревне Урусы подача электроэнергии восстановлена. В поселке Тёткино, селах Попово-Лежачи и Коровяковка ремонтные работы продолжаются", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Тёткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Возгорание потушили работники местной пожарной части, добавил губернатор.