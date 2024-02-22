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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Минпросвещения предложило увеличить число часов для изучения истории в школах

Это будет сделано за счет высвобожденных учебных часов от обществознания, его предлагают начинать преподавать с 9 класса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ предлагает увеличить число часов для изучения истории в школах с 340 до 476 часов.

Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в четверг.

"Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5-8 классах по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе - по 2 часа в неделю", - говорится в сообщении.

Согласно действующей норме, для изучения истории в школах отводится в общей сложности 340 часов.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что дополнительные часы для изучения истории будут за счет высвобожденных часов по обществознанию, его преподавание планируются начинать с 9 класса.

"Дополнительные часы добавляются: за счет высвобожденных учебных часов от Обществознания (теперь преподавание данного предмета предлагается начинать с 9 класса)", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркивают, что нагрузка на школьников при этом не увеличится: в обновленном курсе истории будет более практико-ориентированная подача материала.

"Трудностей в сдаче ОГЭ в 9 классе изменения за собой не повлекут. Экзамен будет адаптирован под обновленный курс", - сообщили в пресс-службе.

Минпросвещения РФ
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