Глава МЧС РФ повторно прибыл в подтопленную Курганскую область

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков продолжает работу в регионах с наиболее сложной паводковой обстановкой, в настоящее время министр вновь прибыл в подтопленную Курганскую область, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

9 апреля министр уже находился в рабочей поездке в регионе, где провел заседание правительственной комиссии.

"В Курганской области Александр Куренков проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС, лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению, а также оценит возведение защитных сооружений и берегоукрепительных работ", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Остаются подтопленными 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Эвакуированы почти 13 тыс. человек.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.