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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Жительница курского Теткина была ранена в результате обстрела

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Курской области под обстрел попал поселок Теткино, там была ранена женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадавшую доставили в районную больницу", - написал он.

В поселке повреждения получили 11 домовладений, два магазина и четыре автомобиля. В многоквартирном доме выбило стекла. Один из домов сильно пострадал от прямого попадания фасада, в еще одном доме поврежден фасад, сообщил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Теткино Курская область
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