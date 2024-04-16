Жительница курского Теткина была ранена в результате обстрела

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Курской области под обстрел попал поселок Теткино, там была ранена женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадавшую доставили в районную больницу", - написал он.

В поселке повреждения получили 11 домовладений, два магазина и четыре автомобиля. В многоквартирном доме выбило стекла. Один из домов сильно пострадал от прямого попадания фасада, в еще одном доме поврежден фасад, сообщил губернатор.