По итогам выборов президента завели 21 дело о препятствовании работе избиркомов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 20 уголовных дел по фактам создания препятствий работе избирательных комиссий возбуждено по итогам прошедших президентских выборов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Было возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе наших коллег, наших комиссий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Впервые не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту нарушения со стороны наших коллег, членов избирательных участковых комиссий", - добавила глава ЦИК.

Она также сообщила, что в Центризбирком по итогам выборов поступили почти 460 обращений, которые было необходимо рассматривать предметно; 12 из них частично или полностью подтвердились.

"На сей момент из всего этого потока, 459 (обращений), 447 не нашли подтверждения, частично подтвердились или подтвердились полностью - это 12 случаев", - сказала Памфилова.

По ее словам, почти из 16 тыс. разного рода обращений, которые поступали в ЦИК, около половины были волной псевдообращений.

"Из всего этого потока в основном просили разъяснить что-то, дать справку, на вопросы ответить. Менее 4%, 3,8% - это были обращения, которые надо было предметно рассматривать, там могли быть основания для того или иного рода нарушений. Это 459 таких обращений мы выявили, и очень внимательно их проверяем, практически большинство из них (проверили), осталась небольшая часть, которую осталось проверить", - отметила глава комиссии.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Ранее со ссылкой на данные ЦИК сообщалось, что Владимир Путин победил на выборах с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% голосов. На четвертом месте - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.