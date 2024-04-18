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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Запуск в работу морского порта Лавна под Мурманском планируется в августе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию строящегося морского порта Лавна в Мурманской области запланирован на август 2024 года, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор пригласил президента в августе принять участие в запуске нового порта.

"По тем планам, которые сверстаны и которые реализуются, в августе он (порт - ИФ) будет готов к запуску в работу", - сказал Чибис.

Губернатор также доложил президенту о другом портовом проекте в регионе. "Проектная документация по терминалу "Тулома" готова", - сказал Чибис, отметив, что проект пока "не находится в стадии реализации, потому что собственник опять размышляет над тем, чтобы увеличить его мощность". "Поэтому пока он в стадии проработки этих вопросов", - пояснил Чибис.

Губернатор Мурманской области добавил, что определена территория для создания белорусского порта, и "коллеги зарегистрировали юридическое лицо здесь, на территории Мурманской области". "Приступаем, готовимся к практической реализации. На следующей неделе, кстати, коллеги будут здесь - еще раз целый набор нюансов обсуждаем, но движемся", - сказал Чибис.

Чибис также попросил Путина принять решения в рамках формируемого нацпроекта "Транспорт" и инвестпрограммы ОАО "РЖД" для увеличения провозной способности железной дороги в адрес портов Мурманской области.

"Мы этот вопрос отрабатывали с Минтрансом, с правительством РФ, но, Владимир Владимирович, ваше поручение необходимо, потому что сейчас пропускная способность железных дорог на конец текущего года будет 45 млн тонн, а с учетом тех проектов, которые сейчас в работе, и тех проектов, включая белорусский проект, который мы запускаем - мощность провозной способности к 2030 году нам необходима в 110 млн тонн. И здесь бы просил вашей поддержки, чтобы это поручение было, мы с правительством уже доработали бы все необходимые решения, чтобы обеспечить долгосрочную провозную способность железной дороги к этим стратегическим портам", - сказал губернатор.

Как сообщалось, железнодорожная инфраструктура к порту Лавна (ООО "Морской торговый порт "Лавна") Мурманского транспортного узла была введена в эксплуатацию 15 декабря 2023 года. В тот же день порт принял первый состав с углем. Порт Лавна является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он может принимать крупнотоннажные суда. Ожидается, что с завершением строительства порт сможет принимать 18 млн тонн грузов в год.

Андрей Чибис Лавна Владимир Путин Мурманская область
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