АТОР сообщила о возвращении в РФ всех застрявших в ОАЭ российских туристов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Все застрявшие в ОАЭ из-за непогоды организованные туристы из России вернулись домой, а расписание рейсов практически стабилизировалось, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Вывезли всех организованных российских туристов. По нашим оценкам, это порядка 2 тыс. человек", - сказала она.

По последней информации, аэропорты ОАЭ наладили работу, расписание рейсов "практически нормализовалось", отметила Ломидзе.

Мощнейший ливень обрушился во вторник, 16 апреля, на Объединенные Арабские Эмираты, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано порядка 2 тыс. рейсов. В аэропорту эмирата застряли около 3 тыс. российских туристов.

Авиакомпания Emirates в субботу сообщила, что полное восстановление пассажиропотока после сбоя в расписании и доставка багажа всем пассажирам займут еще несколько дней.