Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Депутат Госдумы заявил о выходе рынка вейпов из тени в связи с маркировкой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок никотинсодержащей продукции (вейпы, жидкости для них, стики) после введения маркировки постепенно выходит из тени, заявил на промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" депутат Госдумы Артем Кирьянов. Его цитирует пресс-служба оператора маркировки ЦРПТ.

По данным системы "Честный знак", в четвертом квартале 2023 года объем предложений никотинсодержащей продукции увеличился в 3,2 раза по сравнению с третьим кварталом того же года, отечественное производство выросло на 16,9%, импорт - также в 3,2 раза, заявил депутат. Такие темпы роста свидетельствуют, что в легальную сферу выходят те, кто раньше находился в тени, добавил он.

"Маркировка сегодня - это инструмент, который сегодня серьезно обелил существующий рынок. Мы увидели, что как только надо было промаркировать остатки никотинсодержащей продукции (перед завершающим этапом введения ее маркировки - ИФ), многие заявились, что они, действительно, этим торгуют. В какой-то момент было 7 тысяч торговых объектов, которые честно признавались, а потом стало 100 тысяч", - сказал Кирьянов.

С 1 октября 2023 года запрещен оборот немаркированных табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, и немаркированных курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Заключительным этапом введения маркировки на табачном рынке стало 1 декабря - с этой даты не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет.

Артем Кирьянов ЦРПТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"

Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"
Паводок в России

В Ишиме начался спад половодья

В Ишиме начался спад половодья

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря Meta

В МВД раскрыли обстоятельства задержания главы МЧС Чечни

Гособвинение просит приговорить к семи годам колонии заочно пресс-секретаря Meta

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Расписание ЕГЭ-2024 изменено ради пересдачи

Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });