Депутат Госдумы заявил о выходе рынка вейпов из тени в связи с маркировкой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок никотинсодержащей продукции (вейпы, жидкости для них, стики) после введения маркировки постепенно выходит из тени, заявил на промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" депутат Госдумы Артем Кирьянов. Его цитирует пресс-служба оператора маркировки ЦРПТ.

По данным системы "Честный знак", в четвертом квартале 2023 года объем предложений никотинсодержащей продукции увеличился в 3,2 раза по сравнению с третьим кварталом того же года, отечественное производство выросло на 16,9%, импорт - также в 3,2 раза, заявил депутат. Такие темпы роста свидетельствуют, что в легальную сферу выходят те, кто раньше находился в тени, добавил он.

"Маркировка сегодня - это инструмент, который сегодня серьезно обелил существующий рынок. Мы увидели, что как только надо было промаркировать остатки никотинсодержащей продукции (перед завершающим этапом введения ее маркировки - ИФ), многие заявились, что они, действительно, этим торгуют. В какой-то момент было 7 тысяч торговых объектов, которые честно признавались, а потом стало 100 тысяч", - сказал Кирьянов.

С 1 октября 2023 года запрещен оборот немаркированных табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, и немаркированных курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Заключительным этапом введения маркировки на табачном рынке стало 1 декабря - с этой даты не допускается оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет.