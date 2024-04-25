В Якутии ждут до конца года положительной госэкспертизы по проекту рудника "Мир"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Положительное заключение госэкспертизы по проекту "Мир-Глубокий" компании "АЛРОСА" может быть получено в 2024 году, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Стройка рудника уже стартовала. В этом году, мы надеемся, госэкспертиза окончательно подтвердит правильность тех предложений, которые проектанты дали, и стройка пойдет более быстрыми темпами", - сказал он.

Ранее "АЛРОСА" сообщала, что были подготовлены и направлены в Главгосэкспертизу проекты по строительству основных клетевого и скипового стволов.

Глава Якутии также отметил, что компания, помимо рудника "Мир", должна принять решения по еще ряду проектов.

"Нам надо решать по руднику Юбилейный в Айхале. Надо запускать ряд проектов по тем трубкам, которые ранее считались малорентабельными, но в сегодняшних условиях их надо разрабатывать. И, конечно, надо усиливать геологоразведку, чтобы ресурсная база компании пополнялась", - считает Николаев.

В 2016 году на руднике "Мир", вышедшем в конце года на проектную мощность, было добыто 3,19 млн каратов алмазов. В 2017 году рудник был затоплен в результате аварии, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

В сентябре 2023 года "АЛРОСА" приступила к реализации инвестиционного проекта "Мир-Глубокий". В прошлом году на объекте было запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок.

По словам генерального директора "АЛРОСА" Павла Маринычева, объем инвестиций на строительство объектов рудника "Мир-Глубокий составит 121,5 млрд рублей.

Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе "АЛРОСА".