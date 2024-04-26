Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Голикова заявила о долгосрочном снижении в РФ числа женщин репродуктивного возраста

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России существует устойчивая тенденция по снижению численности женщин репродуктивного возраста (15 - 49 лет); число женщин в возрасте от 20 до 29 лет незначительно вырастет лишь после 2026 года.

"По прогнозу Росстата, рост численности женщин в возрасте 20-29 лет, к сожалению, начнется только после 2026 года, но будет незначительный. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте. Напомню, что это возраст с 15 до 49 лет", - сказала Голикова в ходе заседания Совета законодателей в пятницу.

"Рождаемость первого ребенка сдвигается вправо, и, к сожалению, мы наблюдаем, что в основном период рождений у нас падает на 28 - 29 лет - это период первых рождений", - подчеркнула Голикова.

По ее данным, суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году практически остался на уровне 2022 года.

Татьяна Голикова Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов
Паводок в России

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });