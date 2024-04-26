Голикова заявила о долгосрочном снижении в РФ числа женщин репродуктивного возраста

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России существует устойчивая тенденция по снижению численности женщин репродуктивного возраста (15 - 49 лет); число женщин в возрасте от 20 до 29 лет незначительно вырастет лишь после 2026 года.

"По прогнозу Росстата, рост численности женщин в возрасте 20-29 лет, к сожалению, начнется только после 2026 года, но будет незначительный. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте. Напомню, что это возраст с 15 до 49 лет", - сказала Голикова в ходе заседания Совета законодателей в пятницу.

"Рождаемость первого ребенка сдвигается вправо, и, к сожалению, мы наблюдаем, что в основном период рождений у нас падает на 28 - 29 лет - это период первых рождений", - подчеркнула Голикова.

По ее данным, суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году практически остался на уровне 2022 года.