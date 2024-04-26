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Росфинмониторинг не видит серьезных нарушений требования о продаже валютной выручки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг с момента начала действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами не наблюдал серьезных нарушений в выполнении этого требования, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд.

"Что касается добросовестности экспортеров российских, они подтвердили свою добросовестность - указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал он.

Указ о введении обязательной продажи части валютной выручки экспортерами сроком на полгода (до 30 апреля 2024 года) вышел в октябре. Параметры и подробный перечень компаний из действующего указа не раскрывались. Сообщалось лишь, что документ распространяется на 43 группы компаний. Позже Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу этих продаж. Служба может назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры, а при признаках нарушения требований по обязательной продаже валютной выручки направлять информацию в ЦБ, ФНС, ФТС и Федеральное казначейство.

В соответствии с утвержденным правительством порядком, начиная с 16 октября 2023 года, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Действие указа может быть продлено. Предполагалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки может быть продлено до конца 2024 года. Однако позже источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства, сообщили "Интерфаксу", что оно будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года. Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято.

Правительство публично заявило о предложении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года задолго до истечения срока действия прошлогоднего указа - еще в январе. Эти меры показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке, заявил тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов. ЦБ тогда выступил против: "На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки".

Позицию о временном характере этой меры в марте подтвердила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России считает, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.

Банк России Правительство Росфинмониторинг ФНС Герман Негляд Эльвира Набиуллина
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