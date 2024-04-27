Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Песков назвал "пустыми рассуждениями" статью WSJ о смерти Навального

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали пустыми рассуждениями публикации в американской прессе о том, что спецслужбы США не установили причастность руководства РФ к смерти Алексея Навального.

"Я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов соответствующую публикацию газеты The Wall Street Journal.

По информации издания, ЦРУ США и ряд других спецслужб этой страны в ходе расследования пришли к выводу, что президент Владимир Путин "не приказывал убить Навального".

Дмитрий Песков США ЦРУ Владимир Путин Алексей Навальный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва будет искать пути преодоления возможных санкций ЕС в отношении СПГ РФ

Минцифры РФ предложило продавать сим-карты иностранцам только по биометрии

Славянский НПЗ после атаки десяти БПЛА частично приостановил работу

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь нейтрализовали 66 дронов над Краснодарским краем и два над Крымом

Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см

Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см
Военная операция на Украине

Более десяти БПЛА сбиты над Краснодарским краем

Паводок в России

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют

Что произошло за день: пятница, 26 апреля

В макропрогнозе до 2027 года сохранены параметры индексации тарифов на газ и электричество

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });