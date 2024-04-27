Песков назвал "пустыми рассуждениями" статью WSJ о смерти Навального

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали пустыми рассуждениями публикации в американской прессе о том, что спецслужбы США не установили причастность руководства РФ к смерти Алексея Навального.

"Я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов соответствующую публикацию газеты The Wall Street Journal.

По информации издания, ЦРУ США и ряд других спецслужб этой страны в ходе расследования пришли к выводу, что президент Владимир Путин "не приказывал убить Навального".