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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Uniper видит риск наложения взыскания на свои активы в России и за рубежом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Германская Uniper видит риск наложения взыскания на свои активы в России и за рубежом по иску "Газпром экспорта" и подала апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сказано в отчете Uniper.

В ноябре 2023 года Uniper и швейцарская METHA-Methanhandel Gmb инициировали арбитраж ad hoc с местом разбирательства в Стокгольме на основании долгосрочных договоров поставки газа на сумму 14,312 млрд евро.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, запретив германским Uniper Global Commodities SE и METHA продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, назначил им санкцию за нарушение судебного запрета в размере 14,312 млрд евро.

"Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России. Однако эта претензия позволит "Газпром экспорту" наложить взыскание на активы Uniper в России и, возможно, даже за ее пределами. Uniper изучает влияние рисков и шансов Группы на ситуацию, а также любые дальнейшие юридические шаги. Согласно очень ранней предварительной оценке, потенциальное взыскание права собственности на активы Uniper не оценивается как серьезный индивидуальный риск", - говорится в документе.

Uniper Арбитражный суд Газпром экспорт Стокгольм METHA-Methanhandel Gmb METHA
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